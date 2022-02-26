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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Германия решила направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров ФРГ решил направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры", заявил в субботу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Федеральное правительство сегодня (в субботу) решило для поддержки украинских вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер" из запада бундесвера. Оружие будет направлено на Украину так скоро, как это будет возможно", - заявил он.

Ранее правительство ФРГ разрешило Нидерландам поставить Украине 400 базук немецкого производства, сообщило в субботу агентство DPA.

Не менее 27 стран, в том числе и не членов НАТО, решили передать Украине оружие, сообщил в субботу британский телеканал Sky News со ссылкой на главу британского Минобороны Бена Уоллеса.

Германия Украина РФ

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