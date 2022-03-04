Некоторые отели Таиланда перестали принимать карты российских банков у туристов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В некоторых отелях Таиланда у российских туристов начались сложности с платежами банковскими картами, эмитированными не попавшими под санкции банками РФ, поэтому туроператоры советуют брать в поездки запас наличных.

"Российские туристы в Таиланде 4 марта стали получать от отелей письма, в которых сообщалось, что карты международных платежных систем Masterсard и American Express, выданные российскими банками, больше не принимаются в королевстве и в любое время к ним могут присоединиться и карты Visa. Подобные сообщения получили российские гости сразу нескольких отелей в Таиланде. Речь идет о картах всех банков, том числе и тех, кто не попал под западные санкции", - сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По ее данным, отельеры предлагают туристам заменить депозит, оставленный картой, на наличные. И таким же образом оплачивать все услуги на территории отеля – рестораны, спа и другие.

"В ответ на расспросы туристов отельеры сообщают, что получили соответствующее указание от банков и обязаны к нему прислушаться. Возникает впечатление, что банки перестраховываются, так как запретов на российские карты на правительственном уровне не было", - подчеркивают в АТОР.

Как отмечают в ассоциации, в магазинах, ресторанах и других заведениях Таиланда продолжают принимать карты, выданные российскими банками, не попавшими под санкции. Но в любом случае советуют брать с собой в поездку запас наличных.