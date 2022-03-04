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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили полетные программы за рубеж до 28 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры Coral Travel и Sunmar останавливают полетные программы из всех городов России до 28 марта, компании уведомили своих агентов об этом решении в пятницу.

"В период до 28 марта туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили ввозные рейсы из всех городов вылета по всем направлениям. Вывоз туристов с датами вылета с 5 марта и позднее будет осуществляться специальными рейсами. При этом дата вылета может отличаться от указанной изначально в билете", - сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По несостоявшимся вылетам туроператоры предлагают туристам перебронировать тур на альтернативные даты и направления по текущей стоимости. Перенос ранее оплаченных денежных средств осуществляется в рублях, доплата при необходимости осуществляется по текущему курсу. Также можно сохранить денежные средства на депозите с возможностью их последующего использования.

Ранее отменил зарубежные программы до 28 марта туроператор Pegas Touristik.

После начала спецоперации на Украине почти 40 стран ввели запрет на полеты в своем воздушном пространстве российских авиакомпаний. Россия приняла зеркальные меры. Из-за запрета полетов над Евросоюзом и Канадой российские авиакомпании не могут выполнять рейсы и в страны Карибского бассейна по привычным маршрутам.

Санкции Евросоюза также запрещают поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Санкции распространяются не только на поставку новой авиатехники, но и на действующие контракты с европейскими лизингодателями. В связи с этим у многих российских авиакомпаний возникли проблемы с самолетами.

Coral Travel Sunmar

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