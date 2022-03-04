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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Лукашенко вновь заявил об отсутствии белорусских военных на Украине

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему обидно, что его заверения в неучастии республики в спецоперации на Украине не слышат, подчеркнув, что если белорусы его не слышат, то "впору избирать нового президента".

"Знаете, мне иногда даже несколько обидно, что я изо дня в день начинаю повторять и убеждать: да нет, мы вот такие, мы вот пушистые и дальше будем белыми и пушистыми; да нет, мы никуда не пойдем, мы будем защищать нашу землю. Вы знаете, если вы меня не слышите, то вам впору избирать нового президента", - заявил Лукашенко в пятницу во время подписания решения республиканского референдума во Дворце республики в Минске.

Выступление белорусского президента было показано в эфире телеканала "СТВ".

"У вас нет оснований для беспокойства. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом", - заявил он.

"Кроме как от Бреста до Гомеля, у нас есть еще граница западная и северо-западная. И мы ее должны надежно прикрыть, потому что если мы там прозеваем, народ нам никогда этого не простит", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что "сегодня, когда мы находимся под беспрецедентным ударом санкций, провокаций, информационного манипулирования, стране как никогда нужны ваши понимание, доверие, поддержка и собранность".

"Формула известна, в пятый раз ее повторю: каждый должен заниматься своим делом. Как только мы начинаем париться, поститься, бросаться из стороны в сторону, мы обязательно в обществе породим кашу, безобразный бардак, извините меня. И тогда будет конец нам (...)", - добавил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская армия не участвовала и не собирается участвовать в спецоперации на Украине.

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно", - заявил глава государства во время расширенного заседания Совбеза в Минске.

Хроника 24 февраля – 05 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Александр Лукашенко Украина Белоруссия

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