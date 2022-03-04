Гуттериш обсудил с Шойгу тему гуманитарной помощи для Украины

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гуттериш обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу доставку гуманитарной помощи на Украину, сообщил в пятницу на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь поговорил с министром обороны Шойгу ранее сегодня утром. Они обсудили механизм связи, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию жителей, (...), а также координационные механизмы по поставке гуманитарной помощи тем, кто нуждается в ней на Украине", - сказал Дюжаррик.

Ранее о телефонном разговоре Шойгу с Гутерришем сообщили в Минобороны РФ.

"Министром обороны Российской Федерации подчеркнуто, что российскими военнослужащими созданы коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых российскими подразделениями Вооруженных Сил районах", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"Вместе с тем националисты под угрозой оружия не дают им этого сделать", - заявили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации обратил особое внимание Гутерриша на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами как "живым щитом". Имеются объективные данные, как они размещают тяжелую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и минометы) в жилых кварталах городов, действуя как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Вызывает крайнее недоумение отношение киевского режима к тому, что отряды Вооруженных сил Украины и националистов берут в заложники иностранных граждан, в том числе - тысячи молодых людей, студентов, проходивших обучение на Украине", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове они держали свыше трех тысяч граждан Индии, в основном - студентов. Предпринятую студентами из Индии попытку пешком уйти из Харькова в Белгород пресекли, их задержали, заставив под угрозой оружия вернуться обратно. Большая часть из них продолжает удерживаться до сих пор, в том числе - в городе Сумы. Неонацистами открывался огонь и по китайским студентам, пытавшимся выехать из Харькова. Двое из них получили ранения. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, подвергая их жизни огромному риску", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Шойгу также сообщил генсеку ООН о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на базе Национального центра управления обороной РФ, заявили в министерстве.

Шойгу привел генсеку ООН следующие причины операции на Украине: "Руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса".

"Министром обороны было отмечено, что переговоры по мирному урегулированию конфликта так и не сдвинулись дальше нулевой отметки. Вашингтон и страны Запада вместо того, чтобы заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении населения юго-востока своей страны, начали накачивать Украину оружием и боеприпасами, подготавливая ее к разрешению конфликта силовым путем. Поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием", - сообщили в Минобороны РФ.

"Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьезная угроза безопасности России", - отмечает ведомство, приводя тезисы Шойгу.

Ранее на этой неделе начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что Россия эвакуировала с Украины более 140 тысяч человек, включая почти 40 тысяч детей.

По его словам, эвакуация мирного населения и иностранных граждан с территории Украины организованно проводится совместно с МВД, МЧС, МИД, ФСБ, Минздравом, Минтрудом и Минтрансом России, Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ.

По данным Европейской комиссии, Украину покинули более миллиона человек.