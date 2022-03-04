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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Еврокомиссия организует гуманитарную помощь Украине и соседним с ней странам

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что продолжает работать на всех уровнях, чтобы направить гуманитарную помощь и помощь по линии гражданской защиты на Украину и в соседние с ней страны.

"Более миллиона человек уже бежали в соседние страны, получив беспрецедентную поддержку. Однако на Украине в защите по-прежнему нуждается значительно больше людей. Гуманитарные коридоры, обеспечивающие свободное и безопасное передвижение мирных жителей и доставку гуманитарной помощи, являются одними из ключевых условий удовлетворения потребностей населения Украины", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"По мере экспоненциального роста потребностей на Украине будет развернута дальнейшая помощь за счет запасов медицинского назначения (резерва механизма гражданской защиты Евросоюза - ИФ) rescEU, находящихся в Германии, Венгрии и Нидерландах", - говорится в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе в пятницу.

В документе перечисляются направляемые на Украину материалы и оборудование, в том числе инфузионные насосы, ультразвуковые устройства, концентраторы кислорода, маски, халаты и др.

Кроме того, как объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия создала логистические центры гражданской защиты в Польше, другие формируются в Румынии и Словакии.

"Эти центры помогут направлять помощь, доставляемую из 27 европейских стран через механизм гражданской защиты ЕС. Евросоюз также продолжает поддерживать соседние страны, которые уже приняли более миллиона перемещенных лиц из Украины", - сообщают в Брюсселе.

Материалы гуманитарного характера Словакии предложили Греция, Австрия и Германия. В Молдавию и Польшу направляются группы экспертов ЕС по гражданской защите для оказания помощи властям. Помощь из Нидерландов, Франции и Греции была доставлена в Молдавию через механизм гражданской защиты ЕС. В пути находится помощь от Швеции, Дании, Финляндии и Хорватии, говорится в документе Европейской комиссии.

Хроника 24 февраля – 05 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Евросоюз Украина

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