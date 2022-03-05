Зеленский счел, что НАТО сознательно решила не вводить "бесполетную зону" на Украине

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением НАТО не вводить "бесполетную зону" над страной.

"Сегодня был саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. (...) НАТО сознательно приняла решение не закрывать небо над Украиной", - сказал Зеленский в видеообращении в пятницу вечером.

По мнению президента, "страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию" против Североатлантического альянса.

По словам Зеленского, "все, на что удосужился альянс на сегодняшний день - это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины".

"Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны, страны альянса: от нас вы не сможете откупиться литрами топлива (...)", - сказал он.

В то же время он выразил благодарность друзьям Украины в НАТО, партнерам, которых, по словам президента, в альянсе большинство, "поэтому мы не чувствуем себя в одиночестве".

Кроме того, в своем твиттере Зеленский написал, что "на заседании Совбеза ООН (...) призывали закрыть небо над Украиной и начать операцию по поддержанию мира и безопасности".

Цель этого, утверждает украинский лидер - "уберечь опасные объекты".

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что все страны НАТО согласны, что не следует направлять силы альянса на Украину.

"Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса.

Столтенберг пояснил, что министры поднимали в пятницу данную тему, однако все пришли к выводу, что войск НАТО на Украине не должно быть.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на вопрос о "бесполетной зоне" над Украиной заявил, что поддерживает Столтенберга и так же, как и он, не рассматривает такой вариант развития событий.

"Наша задача заключается в том, чтобы убедиться, что конфликт не выйдет за пределы Украины", - отметил американский чиновник.