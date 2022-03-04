Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

США заявили, что не хотят выхода конфликта на Украине за ее пределы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что задачей США является не допустить, чтобы конфликт вышел за пределы Украины.

"Наша задача заключается в том, чтобы убедиться, что конфликт не выйдет за пределы Украины", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Так он ответил на вопрос о "бесполетной зоне" над Украиной. По его словам, в этом плане он поддерживает генсека НАТО Йенса Столтенберга и так же, как и он, не рассматривает такой вариант развития событий.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО исключают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной. По его словам, сейчас на альянсе лежит ответственность за обеспечение того, чтобы этот конфликт "не вышел из-под контроля, не обострился еще больше и не превратился в полномасштабную войну в Европе с участием союзников по НАТО".

Хроника 24 февраля – 05 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда
Военная операция на Украине

Зеленский счел, что НАТО сознательно решила не вводить "бесполетную зону" на Украине

Блинкен заявил, что США хотят уменьшить роль РФ в мировых поставках энергоресурсов

Военная операция на Украине

Гуттериш обсудил с Шойгу тему гуманитарной помощи для Украины

Военная операция на Украине

Лукашенко вновь заявил об отсутствии белорусских военных на Украине

Власти Германии одобрили открытие завода Tesla в стране

Власти Германии одобрили открытие завода Tesla в стране

TCS Group задумалась о выходе на рынок Латинской Америки

Brent подорожала до $115,73 за баррель

Военная операция на Украине

Шольц и Путин провели переговоры по Украине

Турция оставит открытым воздушное пространство для России и других стран

Турция оставит открытым воздушное пространство для России и других стран
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код