США заявили, что не хотят выхода конфликта на Украине за ее пределы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что задачей США является не допустить, чтобы конфликт вышел за пределы Украины.

"Наша задача заключается в том, чтобы убедиться, что конфликт не выйдет за пределы Украины", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Так он ответил на вопрос о "бесполетной зоне" над Украиной. По его словам, в этом плане он поддерживает генсека НАТО Йенса Столтенберга и так же, как и он, не рассматривает такой вариант развития событий.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО исключают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной. По его словам, сейчас на альянсе лежит ответственность за обеспечение того, чтобы этот конфликт "не вышел из-под контроля, не обострился еще больше и не превратился в полномасштабную войну в Европе с участием союзников по НАТО".