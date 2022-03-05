Премьер Израиля после переговоров с Путиным провел телефонный разговор с Зеленским

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Нафтали Беннет в субботу после встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путины позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передает издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По данным The Times of Israel, из Москвы Беннет отправился в Берлин, где проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что состоялись переговоры Путина с Беннетом.

По данным израильских СМИ, Белый дом заранее уведомили о встрече израильского и российского лидеров в Москве.