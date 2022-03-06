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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:31

Посетивший РФ премьер Израиля намерен встретиться с Шольцем и Макроном

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Нафтали Беннет, в субботу посетивший Россию, может в ближайшее время провести переговоры с лидерами ФРГ и Франции, сообщает Jerusalem Post.

В РоссииВ Кремле сообщили о переговорах Владимира Путина и Нафтали БеннетаЧитать подробнее

По данным издания, из России Беннет направился в ФРГ на переговоры с канцлером Олафом Шольцем. После Берлина Беннет может направиться в Париж, пишет Jerusalem Post.

Израильские СМИ полагают, что Беннет стремится помочь найти решение украинской проблемы. По их сведениям, президент Украины Владимир Зеленский просил его заняться этой темой.

В миреПремьер Израиля после переговоров с Путиным провел телефонный разговор с ЗеленскимЧитать подробнее

В субботу пресс-служба Кремля сообщила, что 5 марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву Беннета.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин провел с Нафтали Беннетом переговоры, в ходе которых обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса", - говорилось в сообщении.

После визита в Москву Беннет провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Израиль Нафтали Беннет Олаф Шольц

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