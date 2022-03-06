Минобороны РФ сообщило о поражении 61 объекта ВСУ массированным ударом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Высокоточные удары были нанесены по объектам ВСУ в субботу и воскресенье, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста", - сказал он на брифинге в воскресенье.

"Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове", - сообщил генерал-майор.

Конашенков также рассказал, что за сутки были сбиты восемь украинских самолетов и два вертолета.

"За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - сообщил он.

Кроме того, представитель Минобороны РФ заявил о нанесении ударов по комплексам противовоздушной обороны украинской армии.

"Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены 3 зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и 3 радиолокационных станции ВСУ. Ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300", - сказал Конашенков.

Как заявили в Минобороны России, "всего за время операции поражено 2 203 объекта военной инфраструктуры Украины".

"Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", - рассказал Конашенков.

Он также отметил, что "уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата".