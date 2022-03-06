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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль пяти украинских населенных пунктов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе наступательных действий на Украине продвинулись на 11 километров, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Подразделения российских Вооруженных сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское", - сказал он.

Конашенков также сообщил, "что группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина, Закаблуховка".

"Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Кроме того, Конашенков рассказал, что силами Народной милиции ДНР в украинском городе Мариуполь взят жилой квартал Старый Крым.

"Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым", - сообщил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Игорь Конашенков Украина ДНР ЛНР Мариуполь

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