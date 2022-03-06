Завод ферросплавов в ЛНР получил повреждения в результате обстрелов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Стахановский завод ферросплавов поврежден в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает в воскресенье представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате артиллерийского обстрела н. п. Стаханов получил повреждения Стахановский завод ферросплавов", - говорится в сообщении представительства.

Также сообщается, что в результате артиллерийского обстрела поселка Калиново со стороны украинской армии получили повреждения пять домов. "Также в результате повреждения подстанции "Россия-10 кВ" без энергоснабжения остались 454 абонента", - сказали в представительстве ЛНР в СЦКК.