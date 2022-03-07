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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

МИД Японии присвоил России третий уровень опасности

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Японии рекомендовало своим гражданам не ездить в Россию, присвоив всей стране третий уровень опасности из четырех возможных.

МИД Японии рекомендовал своим гражданам рассмотреть возможность выезда из России коммерческими рейсами, пока они доступны. Ведомство также призвало людей не ездить в Россию ни с какими целями.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Японии присвоило самый высокий четвертый уровень опасности районам России вдоль границы с Украиной, призвав находящихся там граждан Японии эвакуироваться.

Япония Россия

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