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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Япония поддержала отключение некоторых российских банков от SWIFT

Япония поддержала отключение некоторых российских банков от SWIFT
Фото: David Mareuil/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Япония присоединится к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT, сообщило в воскресенье издание The Japan Times со ссылкой на японского премьер-министра Фумио Кисиду.

По данным издания, премьер заявил, что Токио также введет санкции против российских руководителей и выделит Украине экстренную финансовую помощь.

The Japan Times напоминает, что позднее в воскресенье ожидается разговор главы МИД Японии Йосимасы Хаяси с представителями G7, и вероятной темой переговоров станут санкции против РФ.

В ночь с субботы на воскресенье США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада объявили о достигнутой договоренности отключить отдельные российские банки от системы SWIFT.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в свыше 200 странах.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Япония Россия Украина SWIFT

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