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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 446 274 346, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 999 218 человек.

В число стран с более чем 20 000 000 случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 271 466 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 958 621.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 42 967 315, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 102.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 056 525 человек, из них скончались 652 437.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 236 908 инфицированных и 140 296 умерших.

По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 000 000 населения планеты составил на утро понедельника 772,4. В США на 1 000 000 жителей скончались 2 944 человека, Индии - 367, Бразилии - 3 032, Франции - 2 126.

Хроника 09 января 2020 года – 07 марта 2022 годаПандемия коронавируса
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