ЕК даст оценку заявкам Грузии, Молдавии и Украины на членство в Евросоюзе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам Грузии, Молдавии и Украины на вступление в ЕС, сообщило в твиттере председательство Франции в Совете ЕС.

"COREPERII согласился поручить Европейской комиссии дать заключения по каждой из заявок на членство в ЕС, поданных Украиной, Грузией и Молдавией", - говорится в сообщении французского председательства, опубликованном в понедельник.

Комитет также распорядился о запуске письменной процедуры утверждения Советом ЕС проектов писем, запрашивающих мнение Еврокомиссии.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает, чтобы заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

"При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы", - сказал Кулеба журналистам в понедельник.