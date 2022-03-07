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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Гендиректор МАГАТЭ призвал не допустить катастрофы на ядерных объектах Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сторонам следует предпринять усилия, чтобы не допустить катастрофы на атомных электростанциях на Украине, заявил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я еще раз призываю и хочу, чтобы все это услышали: нам нужно избежать несчастных случаев на ядерных объектах на Украине", - приводят СМИ слова Гросси, сказанные на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

"В данном случае, если произойдет несчастье, то это будет не из-за цунами, спровоцированного природой (как это было на АЭС "Фукусима" - ИФ). В нашем случае причиной катастрофы будет неспособность людей к действиям... Мы не должны допустить это", - добавил глава МАГАТЭ.

Военные РФ 25 февраля сообщили, что взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

В ночь на 4 марта в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС из-за обстрелов произошел пожар, его удалось потушить к утру. По данным МАГАТЭ, в результате происшествия системы безопасности электростанции не были повреждены, выброса радиации не произошло.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина МАГАТЭ Рафаэль Гросси

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