Китай призвал РФ и Украину к переговорам, а НАТО и ЕС - учесть озабоченности России

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Китай приветствует все дипломатические усилия, способствующие политическому урегулированию конфликта на Украине, и призывает Россию и Украину продолжить переговорный процесс, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы призываем Россию и Украину сохранять приверженность общему направлению политического урегулирования и прийти к согласованному решению, которое учитывало бы законные интересы обеих сторон и способствовало прочному миру и безопасности в Европе", - сказал дипломат на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул, что "главное сейчас - снизить уровень напряженности, избежать жертв среди гражданского населения, активизировать дипломатические усилия и как можно скорее вернуться на путь политического урегулирования".

Постпред Китая также отметил важность равноправного диалога США, НАТО и Евросоюза с российской стороной при "внимательном отношении к озабоченностям Москвы в области безопасности".

Эти озабоченности, по мнению Чжан Цзюня, связаны с угрозами для России, "проистекающими от продвижения НАТО на восток в течение длительного времени".

Китайский представитель отметил, что формирование "сбалансированного, эффективного и надежного механизма европейской безопасности предусматривает соблюдение принципа неделимости и безопасности".