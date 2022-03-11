Китай выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Китай выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с журналистами после закрытия сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Россию и Украину в преодолении трудностей и на переговорах о мирном урегулировании", - сказал премьер.

Он отметил, что Китай "поддерживает и поощряет все усилия, способствующие мирному преодолению кризиса". При этом, по его словам, "крайне важно избегать эскалации или даже потери контроля" над ситуацией.

Премьер подтвердил приверженность Китая мирной внешней политике, уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, подчеркнув, что "необходимо при этом серьезно относиться к разумным соображениям безопасности всех государств".

Ли Кэцян сказал что "Китай призывает к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис".

Он отметил, что Пекин "выдвинул инициативы по урегулированию ситуации в Украине, особенно гуманитарной ситуации, и будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине".

"Китай сделал основанные на этом собственные выводы и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть активную роль в восстановлении мира", - заявил Ли Кэцян.

Он отметил, что китайская сторона выступает против введения каких-либо санкций, которые в нынешних условиях препятствующих восстановлению мировой экономики после пандемии коронавируса.

"В настоящее время последствия эпидемии уже очень тяжело сказываются на мировой экономике. Соответствующие санкции окажут влияние на восстановление мировой экономики и будут пагубны для всех сторон. Китай готов приложить конструктивные усилия для поддержания мира и стабильности во всем мире и содействия развитию и процветанию", - сказал премьер.

Ранее Китай призвал РФ и Украину к переговорам. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин приветствует все дипломатические усилия, способствующие политическому урегулированию конфликта.