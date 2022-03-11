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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Интерпол не будет исключать из своих рядов РФ, но изменит схему рассмотрения ее запросов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В уставе Интерпола не предусмотрена возможность вводить санкции против своих членов, говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

"В уставе Интерпола говорится, что организация должна поддерживать сотрудничество между правоохранительными органами и обеспечивать открытые каналы связи. Мандат Интерпола не предусматривает введение санкций, принятие карательных мер. Кроме того, в уставе не говорится о возможности исключения страны или о приостановке ее членства", - отмечается в заявлении Интерпола.

Ранее ряд стран призвал Интерпол приостановить членство России в организации.

В то же время, в Интерполе решили, что на данный момент запросы московского бюро Интерпола пока направляются не напрямую в ту или иную страну, а сначала - в Генеральный секретариат организации. Там будут проверять эти запросы на соответствие правилам Интерпола.

Интерпол Россия

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