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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:40

Глава МВД Великобритании призвала Интерпол отключить РФ от доступа к системе организации

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что попросила Интерпол приостановить доступ России к системе организации в связи с ситуацией на Украине.

"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение в соответствии с правилами по немедленной приостановке доступа России к его системе", - сообщила Пател в твиттер.

По ее мнению, "действия России - прямая угроза безопасности физических лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Россия Прити Пател Интерпол

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