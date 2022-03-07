Глава МВД Великобритании призвала Интерпол отключить РФ от доступа к системе организации

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что попросила Интерпол приостановить доступ России к системе организации в связи с ситуацией на Украине.

"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение в соответствии с правилами по немедленной приостановке доступа России к его системе", - сообщила Пател в твиттер.

По ее мнению, "действия России - прямая угроза безопасности физических лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".