Япония отправила Украине бронежилеты и каски

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Япония отправила на Украину помощь, которая включает бронежилеты и каски, сообщает японское министерство обороны.

В сообщении Минобороны в твиттере говорится, что самолет "КС-767 приземлился в аэропорту ближнего зарубежья Украины", на его борту, в частности, партия бронежилетов JSDF.

Также в министерстве сообщили, что на Украину были отправлены каски.

"Самолет С-2 с бронежилетами и касками для Украины вылетел с авиабазы Михо", - сказано в сообщении.