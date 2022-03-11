Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:41

Япония отправила Украине бронежилеты и каски

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Япония отправила на Украину помощь, которая включает бронежилеты и каски, сообщает японское министерство обороны.

В сообщении Минобороны в твиттере говорится, что самолет "КС-767 приземлился в аэропорту ближнего зарубежья Украины", на его борту, в частности, партия бронежилетов JSDF.

Также в министерстве сообщили, что на Украину были отправлены каски.

"Самолет С-2 с бронежилетами и касками для Украины вылетел с авиабазы Михо", - сказано в сообщении.

Япония Украина

Новости
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о согласовании Киевом только двух из десяти гумкоридоров

Минобрнауки сообщило о вывозе из Херсона семи студентов-египтян

Военная операция на Украине

Премьер Канады объявил о санкциях против пяти россиян и 32 компаний РФ

Военная операция на Украине

Золотов заявил об участии росгвардейцев в охране украинских АЭС

Золотов заявил об участии росгвардейцев в охране украинских АЭС
Военная операция на Украине

Великобритания ввела санкции против 386 членов Госдумы РФ за признание ДНР и ЛНР

Великобритания ввела санкции против 386 членов Госдумы РФ за признание ДНР и ЛНР

Боррель предложил сделать паузу в переговорах по ядерной программе Ирана

В МИД Австралии анонсировали скорый запрет импорта нефти и газа из РФ

Украина полностью откажется от ядерного топлива из России

Украина полностью откажется от ядерного топлива из России

Американский сенат одобрил бюджет, включающий помощь Украине

Что случилось этой ночью: пятница, 11 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код