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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Израиль передал Украине 2 тыс. шлемов и 500 бронежилетов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Израиль в среду доставил на Украину две тысячи шлемов и 500 бронежилетов. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на Минобороны страны.

В военном ведомстве заявили, что груз предназначен для украинских экстренных служб и гражданских организаций.

Издание напоминает, что накануне глава Минобороны Израиля Бени Ганц подтвердил готовность оказывать гуманитарную помощь Украине. "У нас есть право предоставлять обширную гуманитарную помощь и поддерживать Украину поставками дополнительного невоенного оборудования", - сказал Ганц.

В апреле Ганц одобрил отправку на Украину защитного снаряжения для спасательных организаций. Израиль поставил на Украину 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе системы очистки воды, медицинское оборудование, одеяла.

Газета Haaretz ранее сообщала, что израильские власти ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи на Украину, включив в нее, в том числе, оборонительные системы. В свою очередь, портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что представители администрации США ждут увеличения израильской военной помощи Украине.

Израиль Украина
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