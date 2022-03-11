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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:41

В Минобороны РФ сообщили о согласовании Киевом только двух из десяти гумкоридоров

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Киев согласовал только два из 10 предложенных Россией гумкоридоров из украинских городов, среди них нет ни одного гумкоридора в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Из десяти предложенных нами маршрутов украинская сторона согласовала только два - на киевском и мариупольском направлениях. При этом в очередной раз, цинично по отношению к своему собственному народу - ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.

"Киевские власти при этом дополнительно заявили еще четыре маршрута из городов Изюм, Энергодар, Волновахи и на житомирском направлении", - сказал он.

По его словам, РФ в пятницу открыла 10 коридоров для проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

"В том числе по одному гуманитарному коридору из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории на запад, в Польшу, Молдову и Румынию", - сказал Мизинцев.

Он также пожаловался, что руководство Украины запрещает местным властям контакты с российской стороной. "Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров", - заявил Мизинцев.

"Официальный Киев по-прежнему продолжает категорически отвергать гуманитарные коридоры в сторону России, утверждая, что мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации, просто нет", - сказал начальник НЦУО РФ.

Однако, по его данным, желание эвакуироваться в Россию только за последние сутки изъявили 23 127 человек, а всего - более 2 619 000 практических из 2 тыс. населенных пунктов Украины.

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