Россия предложила 10 гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россия в субботу предоставила 10 гумкоридоров для эвакуации из Украины в Россию, ни один из них не был подтвержден киевскими властями, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Сегодня с 10 часов утра Российская Федерация уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - заявил Мизинцев на брифинге в субботу.

Он сообщил, что к 10 предложенным российской стороной маршрутам Украина добавила еще один - в житомирском направлении.

"При этом, ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтвержден", - сказал Мизинцев.

По его словам, российские военные в субботу обеспечили гуманитарные коридоры, по которым в полтавском направлении выехали 8730 мирных граждан.

"Без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 9 787 человек, из которых 1 738 детей", - уточнил начальник НЦУО РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уже более 231 тысяч человек, из них 51 996 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 24 168 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 915", - сказал Мизинцев.

Мизинцев добавил, что за сутки еще почти 20 тысяч жителей Украины выразили желание эвакуироваться в Россию, а в общем их число превысило 2,6 млн человек.

"Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращений, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что киевские власти продолжают заявлять об отсутствии мирных жителей и иностранцев, желающих выехать из Украины в РФ.

"Но ежедневный прирост количества обращений, поступающих по различным каналам связи от граждан Украины, а также иностранцев с просьбами об эвакуации, говорит об обратном", - сказал начальник НЦУО РФ.

Мизинцев отметил, что российские военные соблюдают "режимы тишины" для эвакуации населения из украинских городов.

"Несмотря на полное соблюдение "режима тишины" со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось", - добавил он.

При этом Мизинцев подчеркнул, что Киев отказывается подтвердить гуманитарные коридоры для эвакуации украинцев в Россию.

"Гуманитарная ситуация на Украине к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов", - отметил начальник НЦУО РФ.

"Вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения", - заявил Мизинцев.

По его словам, из-за этого гражданское население вынуждено жить без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов.

Ранее Мизинцев заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с Украины в Россию будут открываться ежедневно с 10:00 без согласований с Киевом.