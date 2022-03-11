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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:38

США объявили о санкциях против жены и взрослых детей Пескова

США объявили о санкциях против жены и взрослых детей Пескова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его супруга фигуристка Татьяна Навка и дочь Елизавета Пескова
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы, объявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы также вводим санкции против 12 членов российской Госдумы, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также против жены и взрослых детей пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова", - сказал он.

Песков с 2015 года женат на фигуристке Татьяне Навке. У Пескова пятеро детей: сын Николай от первого брака с Анастасией Будённой, дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени - от второго брака с Екатериной Солоцинской, дочь Надежда - от брака с Навкой.

В сообщении Минфина США уточняется, что под санкции попали Татьяна Навка, Николай и Елизавета Песковы.

Сам Песков попал под американские санкции 3 марта. Против него были введены полные блокирующие санкции, что означает блокировку его активов и имущества в США при их наличии.

Хроника 24 февраля – 12 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина ДНР ЛНР Дмитрий Песков

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