Под санкции США попали члены правления ВТБ, Зюганов и Володин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил о введении санкций против десяти бывших и действующих членов правления банка ВТБ, 12 депутатов Госдумы, а также о дополнительных мерах против бизнесмена Виктора Вексельберга.

В сообщении министерства про ВТБ отмечается, что "все десять человек попали под санкции, потому что либо являются сейчас, либо были в прошлом руководителями, высокопоставленными должностными лицами или членами правления (банка - ИФ), либо потому, что работали в секторе финансовых услуг России". В частности, в списке значатся Максим Кондратенко, Ольга Дергунова, Эркин Норов.

Кроме того, Минфин уточняет, что ограничительные меры против Вексельберга, введенные в 2018 году, отныне будут действовать и в рамках нового указа президента США, касающегося людей, "работающих или работавших в сфере высоких технологий в российской экономике".

Ранее Госдеп США сообщил о введении санкций против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Госдумы.

Минфин США уточняет, что санкции вводятся против председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и десяти его однопартийцев: Леонида Калашникова, Владимира Кашина, Юрия Афонина, Евгения Бессонова, Николая Коломейцева, Алексея Куренного, Ивана Мельникова, Дмитрия Новикова, Николая Осадчего и Казбека Тайсаева.