На Чернобыльской АЭС начали восстанавливать сети

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Украина уведомила МАГАТЭ о начале ремонтных работ на поврежденных линиях электропередачи для восстановления внешнего энергоснабжения площадки, сообщило агентство по атомной энергии.

Украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что по итогам работ, начавшихся вечером 10 марта, удалось восстановить часть повреждений, но расположенные вне площадки объекты все еще не работают, что свидетельствует о наличии ущерба и в других местах. Ремонтные работы продолжатся, несмотря на сложную ситуацию за пределами площадки, добавил регулятор. Резервные дизель-генераторы обеспечивают ее энергией с 9 марта, туда доставили дополнительное топливо.

МАГАТЭ напомнило, что отсоединение ЧАЭС от сети не окажет критического влияния на основные системы. Агентство считает тепловую нагрузку бассейна выдержки отработавшего топлива и объем охлаждающей воды на Чернобыльской АЭС достаточными для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.

Об обесточивании Чернобыльской АЭС стало известно 9 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации". На следующий день российская сторона заявила, что подача электроэнергии на ЧАЭС обеспечена со стороны Белоруссии: была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС. Вечером того же дня российские военные заявили, что согласились на проезд украинской ремонтной бригады к поврежденной линии электропередач в район ЧАЭС.

Согласно данным, полученным МАГАТЭ от Украины, в стране работают 8 из 15 реакторов на четырех площадках, включая два на Запорожской АЭС. Уровень радиации на них нормальный. По Чернобыльской АЭС украинский регулятор пока не может предоставлять МАГАТЭ оперативную информацию о мониторинге уровня радиации на объекте.