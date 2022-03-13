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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:19

Росатом заверил, что РФ не собирается устанавливать полный контроль над Запорожской АЭС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ сообщили, что получили заверения от Росатома об отсутствии планов по установлению полного контроля над Запорожской АЭС.

"Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сначала Украина проинформировала организацию, что Россия планирует установить через Росатом полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Позже это утверждение опровергла российская сторона", - подчеркивается в документе.

В нем говорится, что "в ходе телефонного разговора 12 марта глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что на Запорожской АЭС, на юго-востоке Украины, присутствует ограниченное число экспертов его компании. При этом он опроверг утверждения о том, что Росатом взял на себя контроль за операциями. Также он опроверг, что Росатом якобы планирует подключить АЭС в свою "систему менеджмента".

МАГАТЭ сообщает, что в ходе других контактов российская сторона проинформировала агентство, что "менеджмент и операции на Запорожской и Чернобыльской АЭС проводятся украинским персоналом. Группа из нескольких российских экспертов консультирует этих людей".

МАГАТЭ активно следит за событиями на обеих этих АЭС с тех пор, как в рамках операции РФ на Украине данные объекты попали под контроль российских сил.

Хроника 24 февраля – 13 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина МАГАТЭ Росатом Запорожская АЭС

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