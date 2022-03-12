Минобороны РФ сообщило о поражении 3593 военных объектов Украины

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за время специальной операции на Украине уничтожили 1159 танков и бронемашин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Потери ВСУ

Воздушно-космические силы России за день сбили один украинский вертолет Ми-24 и три беспилотника, включая Bayraktar, заявил Конашенков.

"За день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один - "Байрактар ТБ-2", - отмети он.

По его словам, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией также поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины.

"В том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 мест скопления боевой техники", - рассказал представитель Минобороны РФ.

"Всего за время операции выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Продвижение войск ВС РФ и ЛДНР

Министерство обороны России сообщило о выходе сил Луганской народной республики (ЛНР) на окраины города Северодонецк.

Северодонецк - город на востоке Украины, один из административных центров Луганской области с населением более 100 тыс. человек.

"Группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная", - сказал Конашенков.

"Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка, Кириловка и вышли на рубеж Новомайорское - Павловка - Никольское - Владимировка - Благодатное. Продвижение за день составило 12 километров", - сообщил Конашенков.