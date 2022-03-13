В ДНР скончался раненный в результате украинского обстрела Докучаевска сотрудник МЧС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Скончался один из десяти спасателей, пострадавших в результате обстрела части МЧС в ДНР в субботу, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"От полученных ранений несовместимых с жизнью скончался водитель пожарно-спасательной части старший сержант службы гражданской защиты Янковский Сергей", - говорится в сообщении, распространённом штабом в субботу.

Накануне сообщалось, что в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в здание пожарно-спасательной части в Докучаевске пострадали десять сотрудников МЧС ДНР, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще один мирный житель получил осколочное ранение в результате разрыва снаряда близ жилого дома.