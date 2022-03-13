Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

В ДНР скончался раненный в результате украинского обстрела Докучаевска сотрудник МЧС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Скончался один из десяти спасателей, пострадавших в результате обстрела части МЧС в ДНР в субботу, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"От полученных ранений несовместимых с жизнью скончался водитель пожарно-спасательной части старший сержант службы гражданской защиты Янковский Сергей", - говорится в сообщении, распространённом штабом в субботу.

Накануне сообщалось, что в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в здание пожарно-спасательной части в Докучаевске пострадали десять сотрудников МЧС ДНР, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще один мирный житель получил осколочное ранение в результате разрыва снаряда близ жилого дома.

Хроника 24 февраля – 13 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ДНР Докучаевск МЧС

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

МЧС РФ за двое суток доставило более 300 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

МЧС РФ за двое суток доставило более 300 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 марта

Пандемия коронавируса

В Китае выявили резкий рост числа заражений COVID-19

Джонсон обсудит меры для противостояния России с лидерами стран Северной Европы и Балтии

Джонсон обсудит меры для противостояния России с лидерами стран Северной Европы и Балтии

Район консульства США в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе

Военная операция на Украине

Россия предложила 10 гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя

Россия предложила 10 гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя

Париж заявил о готовности ввести новые санкции против РФ "в ближайшие часы"

Кремль подтвердил проведение переговоров РФ и Украины в видеоформате

Кремль подтвердил проведение переговоров РФ и Украины в видеоформате
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код