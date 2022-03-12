Власти Бермуд приостановили сертификаты более 700 самолетов авиакомпаний РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах.

"BCAA временно приостановило действие всех сертификатов летной годности этих воздушных судов, эксплуатируемых в соответствии со статьей 83bis соглашения между Бермудскими островами и Российской Федерацией. Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года, временное приостановление вступает в силу сразу после посадки", - говорится на сайте BCAA.

Санкции в отношении РФ ограничили способность BCAA осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов, сказано в сообщении. В связи с этим регулятор "не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов".

Всего в России сейчас эксплуатируются 1,367 тыс. воздушных судов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, сообщала ранее глава департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева. По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.

В начале марта сообщалось, что Росавиация уведомила авиакомпании о случаях аннулирования сертификатов летной годности самолетов, зарегистрированных за рубежом. В телеграмме, разосланной перевозчикам (ее копия есть в распоряжении "Интерфакса"), ведомство призывало "не принимать решений о приостановлении полетов воздушных судов" без его подтверждения.

В минувшую пятницу Госдума приняла закон о поддержке транспортного сектора в условиях санкций. Как поясняла Малышева, в части авиатранспорта вводится регулирование, которое упрощает регистрацию воздушных самолетов в российском реестре. "Рассматривается вопрос принятия решения о, без исключения (самолетов - ИФ) из иностранных реестров, параллельной их регистрации в реестре РФ", - отмечала она.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.