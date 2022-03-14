Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Аналитики ждут, что "Аэрофлот" вернет до трети самолетов лизингодателям

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" на фоне западных санкций и предлагаемых для их нивелирования мер господдержки может вернуть до трети своего авиапарка лизингодателям, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

Военная операция на Украине

После начала военной операции на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Некоторые перевозчики, в том числе "Аэрофлот", приостановили все свои зарубежные рейсы. Авиасообщение внутри России также ограничено: по решению Росавиации как минимум до 20 марта закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

На международные направления "Аэрофлота" в январе 2022 года пришлось 38% от общего пассажирооборота, закрытые для полетов российские города лишают группу не менее 20% ее внутреннего трафика, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Елены Сахновой и Ивана Постевого.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Чтобы сохранить самолетный парк российских перевозчиков (который состоит преимущественно из арендованных у иностранных лизингодателей Boeing и Airbus) правительство подготовило ряд нормативно-правовых актов. В частности, предложено не возвращать иностранные самолеты без решения правительственной комиссии по импортозамещению, упростить и ускорить регистрацию судов в российском реестре, сертифицировать российские лаборатории, ответственные за продление летной годности.

"Мы полагаем, что "Аэрофлот" воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы вернуть до трети своего парка обратно арендаторам", - резюмируют аналитики.

По данным на конец января, парк группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу") включал 356 самолетов. У "Аэрофлота" было 186 машин (почти все Boeing и Airbus), у "России" - 126 (из них 67 Superjet 100, остальные - Boeing и Airbus), у "Победы" - 44 Boeing 737.

Аэрофлот ВТБ Капитал Евросоюз США Украина Елена Сахнова Иван Постевой Boeing Airbus

Новости по теме

Новости

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

"Роснефть" возобновит программу buyback, продлив ее до 31 декабря 2023 г.

"ЮТэйр" вывела из эксплуатации 9 "Боингов" и перевела остальные 50 самолетов в реестр РФ

"ЮТэйр" вывела из эксплуатации 9 "Боингов" и перевела остальные 50 самолетов в реестр РФ

Рубль днем растет к доллару и евро на фоне очередного раунда переговоров РФ и Украины

Цена на 92-й бензин на АЗС Москвы снизилась второй раз с начала года

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Fitch снизило рейтинги "Автодора", "Почты России", "ДОМ.РФ", "Роснано", РЖД и ФПК

Fitch снизило рейтинги "Автодора", "Почты России", "ДОМ.РФ", "Роснано", РЖД и ФПК
Пандемия коронавируса

Гонконгский индекс рухнул на 5% на фоне вспышки COVID-19 в Китае

Глава ЦБ впервые за 2 года не будет проводить пресс-конференцию после планового совета по ставке

Глава ЦБ впервые за 2 года не будет проводить пресс-конференцию после планового совета по ставке

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });