В Абхазии избрали 17 из 35 депутатов парламента

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Абхазии на прошедших накануне выборах в парламент республики избраны 17 депутатов Народного Собрания из 35, сообщил журналистам в воскресенье председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

По его словам, в 17 округах через две недели будет проводиться второй тур голосования между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов.

Маршан также уточнил, что в округе №18 в Гудауте, (баллотировались два кандидата, в том числе и бывший премьер Леонид Лакерба) через два месяца пройдут повторные выборы, так как ни один из баллотировавшихся кандидатов не набрал более 50% голосов. Он отметил, что для победы Лакербая не хватило всего одного голоса.

По словам главы Центризбиркома, выборы состоялись во всех 35 округах, явка избирателей составила 51,2% при пороге в 25%.