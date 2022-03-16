Второй тур выборов в парламент Абхазии состоится 26 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что второй тур выборов в парламент республики состоится в 26 марта в 17 округах.

Он также сообщил журналистам, что в округе №18 назначены повторные выборы на 14 мая, поскольку там не избрали ни одного из кандидатов в депутаты.

Маршан добавил, что во вторник ЦИК были зарегистрированы 17 избранных депутатов парламента республики. Общая явка избирателей на прошедших 12 марта парламентских выборах составила 51,2%.

Первый зампред главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, наблюдавший за выборами в парламент Абхазии, заявил журналистам, что у представителей России замечаний к голосованию нет.