Слуцкий ожидает сближения позиций РФ и Украины на переговорах в ближайшие дни

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах в ближайшие дни.

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT Arabic.

По словам парламентария, подписание документов должно, в свою очередь, снизить градус напряжения.

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который входит в группу переговорщиков, в интервью газете "Коммерсантъ" также высказал мнение, что переговоры с Россией движутся к компромиссу. По его словам, стороны "начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы".

Как сообщалось, стороны не озвучивают детали переговорного процесса до окончания согласований.