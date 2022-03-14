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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:59

Замгоссекретаря США увидела признаки готовности РФ к серьезным переговорам с Украиной

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью Fox News заявила, что в России появились определенные "признаки готовности к серьезным переговорам" с Украиной.

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"Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам", - сказала она.

По мнению Шерман, этому поспособствовало давление Запада на Москву. Тем не менее, отметила замгоссекретаря, пока "мы должны помогать украинцам всеми возможными способами".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.

Член российской делегации на российско-украинских переговорах председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах в ближайшие дни.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете "Коммерсантъ" также высказывал мнение, что переговоры с Россией движутся к компромиссу. По его словам, стороны "начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы".

Хроника 24 февраля – 14 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина Уэнди Шерман

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