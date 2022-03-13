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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

США предупредили Китай о последствиях за помощь России на фоне санкций Запада

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Попытки со стороны КНР и прочих стран облегчить положение РФ в условиях санкций Запада или помочь Москве избежать действия этих санкций не останутся незамеченными, сообщают западные СМИ со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он заявил, что такие действия "абсолютно" будут иметь последствия.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что часть золотовалютных резервов РФ заблокирована из-за санкций ЕС и США, а часть - находится в юанях. В связи с чем Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте. Силуанов выразил надежду, "что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются".

Китай США Россия Украина Джейк Салливан

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