Китай опроверг сообщения СМИ о якобы запрошенной Россией военной помощи

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал дезинформацией сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в связи со спецоперацией на Украине, сообщило агентство Bloomberg.

"То, что утверждают в США, является дезинформацией", - сказал Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос в ходе брифинга в понедельник.

Он отметил, что Китай выступает за мирные переговоры сторон и деэскалацию на Украине. "Мы должны способствовать дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации напряженности", - добавил Чжао Лицзянь.

В ночь с воскресенья на понедельник издание Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Россия якобы запросила у Китая военную технику и другую помощь для поддержки "спецоперации" на Украине. В Белом доме никак не комментировали это заявление.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.