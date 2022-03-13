В офисе Зеленского анонсировали переговоры с РФ по видеосвязи в понедельник

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия с представителями РФ для подведения предварительных итогов, сообщил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что "переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций".

"Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - написал Подоляк в твиттере в воскресенье.

Ранее Подоляк в интервью газете "Коммерсантъ" высказал мнение, что переговоры с Россией движутся к компромиссу. По его словам, стороны "начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы".

Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий также заявлял, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах в ближайшие дни.

Стороны не озвучивают детали переговорного процесса до окончания согласований.