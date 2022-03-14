Байден и Макрон обсудили ужесточение санкций против России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и меры против России, сообщает Белый дом.

"Они рассмотрели недавние дипломатические контакты и подчеркнули свою приверженность привлечению России к ответственности за ее действия, а также поддержке правительства и народа Украины", - говорится в сообщении.

Телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник уточняет, что Байден и Макрон "договорились усилить санкции, уже введенные против России".

В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что Макрон провел отдельные переговоры с Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президентская пресс-служба отметила, что целью бесед было "достижение прекращения огня и начала переговоров по прекращению войны на Украине".

В ходе разговора с Зеленским Макрон "выразил ему полную поддержку" и рассказал о дополнительной помощи, которую Евросоюз на саммите в Версале решил оказать Украине.

"Главы двух государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Макрон и Байден во время общения "договорились усилить санкции, уже введенные против России, поддержать Украину и совместно предпринять все полезные инициативы для прекращения боевых действий".