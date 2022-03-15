Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Байден пообещал предоставить Украине оружие, деньги и продовольствие

Байден пообещал предоставить Украине оружие, деньги и продовольствие
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден пообещал предоставить Украине оружие, финансовые ресурсы и продовольствие.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российского вторжения. Мы предоставим деньги, еду и поддержку, чтобы спасти жизнь украинцев" - написал Байден в твиттере.

"Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями", - добавил президент США.

Накануне Байден сообщил, что США с союзниками продолжают помогать Украине в сфере безопасности.

"Мы продолжаем тесное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы помочь украинскому народу защитить свою нацию. США выделили Украине более $1,2 миллиарда в области безопасности за последний год ", - написал Байден в твиттере.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждения Москвы о том, что переправляемое на Украину оружие станет законными целями для ВС РФ.

Хроника 24 февраля – 15 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Джо Байден Украина

Новости по теме

Новости

ЕК пообещала, что быстро ответит на заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС

Лавров и Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины

Лавров и Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины

Авиарегулятор ЕС приостановил сертификаты российских авиакомпаний

НАСА и "Роскосмос" продолжат переговоры по перекрестным полетам

НАСА и "Роскосмос" продолжат переговоры по перекрестным полетам

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа на решение о его выдаче США

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа на решение о его выдаче США
Дипломатическое противостояние

МИД пообещал ответить на высылку трех российских дипломатов из Словакии

Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код