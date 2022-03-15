Байден пообещал предоставить Украине оружие, деньги и продовольствие

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден пообещал предоставить Украине оружие, финансовые ресурсы и продовольствие.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российского вторжения. Мы предоставим деньги, еду и поддержку, чтобы спасти жизнь украинцев" - написал Байден в твиттере.

"Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями", - добавил президент США.

Накануне Байден сообщил, что США с союзниками продолжают помогать Украине в сфере безопасности.

"Мы продолжаем тесное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы помочь украинскому народу защитить свою нацию. США выделили Украине более $1,2 миллиарда в области безопасности за последний год ", - написал Байден в твиттере.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждения Москвы о том, что переправляемое на Украину оружие станет законными целями для ВС РФ.