Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:51

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство Австралии объявило о введении новых санкций в отношении 33 физлиц из России.

"Правительство Австралии сегодня объявляет о новых санкциях в отношении 33 российских олигархов, видных бизнесменов и ближайших членов их семей", - говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Санкции вводятся против владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, председателя совета директоров банка "Россия" Дмитрия Лебедева, председателя правления "Ростеха" Сергея Чемезова, председателя ПАО "Транснефти" Николая Токарева, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и ряда других лиц.

"Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию дорого заплатить за свои действия", - говорится в заявлении.

Ранее Австралия уже ввела санкции за российскую военную операцию на Украине против высокопоставленных российских политиков и чиновников, в том числе против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, МВД и других.

Кроме того, в санкционный пакет Австралии вошла заморозка международных резервов Центробанка РФ.

Австралия Россия Украина

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Замгоссекретаря США увидела признаки готовности РФ к серьезным переговорам с Украиной

Военная операция на Украине

Зеленский назвал цели и задачи Украины на переговорах с Россией

Зеленский назвал цели и задачи Украины на переговорах с Россией
Военная операция на Украине

В офисе Зеленского анонсировали переговоры с РФ по видеосвязи в понедельник

В офисе Зеленского анонсировали переговоры с РФ по видеосвязи в понедельник

Власти Украины заявили о возобновлении электроснабжения Чернобыльской АЭС

Власти Украины заявили о возобновлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 180 иностранных наемников на Украине

Военная операция на Украине

Из Мариуполя и пригорода эвакуировали еще 44 человека

Племянник Назарбаева задержан по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме"

Пандемия коронавируса

Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим изоляции в Шэньчжэне

Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим изоляции в Шэньчжэне

Глава МИД Франции объявил о новых санкциях в отношении России

Президент Армении вступил в должность

Президент Армении вступил в должность
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код