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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Также под санкции попали Лавров, Шойгу, Колокольцев

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что Австралия приняла решение о введении санкций против президента РФ Владимира Путина и других представителей российского руководства.

"С полуночи прошлой ночи вступили в силу австралийские целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России и ряда постоянных членов Совета безопасности России", - говорится в распространенном в понедельник заявлении премьера.

В частности, под санкции попали премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Моррисон добавил, что "это отражает глубину наших озабоченностей" в связи с происходящим на Украине.

В заявлении говорится, что правительство Австралии обязалось предоставить Украине "летальное и нелетальное военное оборудование, медикаменты", а также выделить ей финансовую помощь, внести $3 млн в фонд НАТО для Украины.

Детали этой помощи "прорабатываются с партнерами и будут объявлены в ближайшее время", сообщил офис премьера.

Ранее санкции против Путина за военную операцию РФ на Украине ввели США, Великобритания, Канада, Евросоюз.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Австралия Россия Украина

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