Почти 3 млн человек покинули Украину

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Почти три миллиона человек покинули территорию Украины, около 6,7 млн стали внутренне перемещенными лицами. Об этом говорится в заявлении европейского подразделения ВОЗ, опубликованном в понедельник.

"На данный момент предполагается, что на Украине ситуация затронула 18 млн человек, из которых 6,7 млн являются внутренне перемещенными лицами. Почти три миллиона человек покинули страну", - говорится в заявлении ВОЗ.

Отмечается, что ВОЗ координирует с партнерами оказание гуманитарной медицинской помощи как внутри Украины, так и за ее пределами. В частности, организация работает над поставками жизненно-необходимого оборудования и медикаментов, таких как инсулин, кислород, хирургические принадлежности, анестетики, наборы для переливания крови и другие.

В организации утверждают, что в ближайшее время будет наблюдаться постоянный приток предметов медицинского назначения в рамках усилий по обеспечению доступа людей к основным лекарствам и медицинской помощи.