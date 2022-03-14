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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

В Донецке сообщили об ударе по центру города с применением ракеты "Точка-У"

По данным штаба территориальной обороны ДНР, погибли минимум 20 человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - По центру Донецка в понедельник нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У", сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 11:30 по Донецку (Ворошиловский район) выпущена ракета из тактического ракетного комплекса "Точка У", - говорится в сообщении.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщает, что погибли как минимум 20 человек, еще девять пострадали. Позднее эту информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

"20 человек, по предварительным данным, погибших, еще девять ранены. Среди погибших есть дети", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1 (ВГТРК) в понедельник.

Многие пострадавшие, по его словам, находятся в тяжелейшем состоянии. Говоря о районе, по которому был нанесен удар, Пушилин заявил, что "это центральная часть улицы Университетской, улицы Артема, рядом Дом правительства, административные здания и масса гражданских объектов".

"Точка-У" несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем", - сказал глава ДНР. Он уточнил при этом, что, "если бы ракета не была сбита, то несоизмеримо больше было бы жертв".

"Точка" - советский тактический ракетный комплекс. Модернизированный ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения важных целей в тактической глубине построения войск противника: наземных средств, разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов. Дальность стрельбы - до 120 км.

В 2019 году сообщалось, что Сухопутные войска России завершили перевооружение с комплексов "Точка-У" на более современные "Искандер-М".

Комплексы "Точка-У" находятся на вооружении украинской армии.

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Донецк ДНР

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