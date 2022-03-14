В ДНР уточнили, что в результате удара по Донецку погибли 16 человек

Ранее в республике сообщали о 20 жертвах атаки

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В результате ракетного удара по Донецку 16 человек погибли, еще 23 пострадали, уточняет Минздрав Донецкой народной республики.

"По оперативным данным, по состоянию на 12:48, зафиксировано 16 погибших", - говорится в сообщении, распространенном Минздравом ДНР в понедельник.

Ранее сообщалось, что в результате удара с применением ракетного комплекса "Точка-У" по центру Донецка погибли 20 человек, 18 пострадали.