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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

В ДНР уточнили, что в результате удара по Донецку погибли 16 человек

Ранее в республике сообщали о 20 жертвах атаки

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В результате ракетного удара по Донецку 16 человек погибли, еще 23 пострадали, уточняет Минздрав Донецкой народной республики.

"По оперативным данным, по состоянию на 12:48, зафиксировано 16 погибших", - говорится в сообщении, распространенном Минздравом ДНР в понедельник.

Ранее сообщалось, что в результате удара с применением ракетного комплекса "Точка-У" по центру Донецка погибли 20 человек, 18 пострадали.

Хроника 24 февраля – 14 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Донецк ДНР

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