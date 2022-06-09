Лукашенко заявил, что РФ выделит Белоруссии $1,5 млрд на проекты импортозамещения

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия получит от России финансовую поддержку в объеме $1,5 млрд для участия в программах импортозамещения, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"С президентом (Владимиром - ИФ) Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Белоруссии, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около $1,5 млрд на эти программы только на территории Белоруссии", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Курской области России Романом Старовойтом.

Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.

"Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться", - подчеркнул Лукашенко.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявлял, что обсуждал с Лукашенко финансирование производства импортозамещающих товаров, которые будут востребованы на территории России.

"Белоруссия сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с президентом Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на те проекты внутри Белоруссии, продукты которых - этих предприятий, этих отраслей производства - будут востребованы в самой России. Это очень интересное и перспективное направление", - отмечал Путин.

В конце марта министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявлял, что в условиях западных санкций белорусское и российское профильные ведомства подготовят совместный план создания импортозамещающих производств.

"Министерства промышленности Белоруссии и России определены координаторами в этом направлении, создано семь отраслевых подгрупп в авто- и сельхозмашиностроении, электронике, станкостроении, легкой и химической промышленности. Наши промышленные ведомства формируют карты компетенции по этим отраслям", - говорил Червяков.