Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

США обсуждают возможность полного эмбарго на торговлю с РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - США в рамках новых санкций против РФ не исключают возможность полного эмбарго на торговлю с Россией, передает телеканал CNBC со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

Так, Адейемо заявил в интервью телеканалу, что США "все еще рассматривают полное торговое эмбарго и блокировку доступа РФ к международным водным путям".

Замминистра финансов отметил, что США, в том числе, обсуждают запрет на импорт из России никеля, урана и титана, а также запрет на "криптоактивы российских структур".

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций в отношении России рассматривает отмену статуса страны наибольшего благоприятствования для России, меры против российской элиты, ограничения доступа к криптоактивам, а также другие ограничения.

Между тем издание Financial Times отмечало, что рассматриваются и санкции против государственных предприятий РФ, еще не попавших в "черные списки" - к примеру, в сфере авиации и кораблестроения. По словам двух дипломатических источников газеты, изучаются варианты запрета на импорт из России продуктов из железа и стали, запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России и на экспорт в РФ предметов роскоши.

США

Новости

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа на решение о его выдаче США

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа на решение о его выдаче США
Дипломатическое противостояние

МИД пообещал ответить на высылку трех российских дипломатов из Словакии

Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Военная операция на Украине

В Киеве заявили о "технической паузе" в переговорах с РФ до 15 марта

ПАСЕ во вторник намерена проголосовать по вопросу об исключении РФ из Совета Европы

ПАСЕ во вторник намерена проголосовать по вопросу об исключении РФ из Совета Европы

Песков заявил, что срок окончания спецоперации на Украине "не озвучивается"

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код